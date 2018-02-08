Гройсман считает, что методика начисления RAB-тарифов является несправедливой

Об этом глава правительства сообщил в своем микроблоге Twitter. В частности, в своем посте Гройсман призвал Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг пересмотреть тарифы.

Кроме того, украинский премьер с убедительной просьбой обратился к руководству НКРЭКУ пересмотреть методику начисления RAB-тарифов. По его мнению, эта система несправедлива и может привести к необоснованному удорожанию электроэнергии.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины призывает Национальную комиссию по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг пересмотреть свое решение, которым вводятся стимулирующие тарифы для облэнерго так называемое RAB-регулирование.