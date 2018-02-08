Депутаты в четверг рассмотрят ответственность за содействие самоубийству и идентификацию полицейских

Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, опубликованной на сайте парламента, народные депутаты начнут свою работу с блока вопросов социальной политики, в частности относительно защиты жилищных прав детей-сирот и предоставления убежища бездомным.

Следующий в повестке дня значится блок вопросов культуры. Среди прочих парламент сможет принять проект постановления о праздновании 25 февраля 2021 года 150-летие со дня рождения Леси Украинки.

Затем народные избранники планируют назначить внеочередные местные выборы, речь идет почти о ста постановлениях.

Во втором чтении Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о введении уголовной ответственности за содействие совершению самоубийств. Кроме того, планируют внести изменения в административный кодекс об обеспечении пограничной безопасности государства.

Депутаты сегодня также смогут рассмотреть проект закона о назначении досрочной пенсии по возрасту семьям погибших в ходе Революции достоинства.

В повестке дня два законопроекта в первом чтении - об идентификации полицейских, а также военнослужащих Национальной гвардии Украины во время выполнения ими задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне украинский парламент принял законопроект № 6659 о внесении изменений в пункт 6-2 Раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" по некоторым вопросам сооружения мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни".