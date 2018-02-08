Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс - МИД

По его мнению, это могло бы стать дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам. Как сообщил глава белорусского дипломатического ведомства в интервью газете "Известия", об этом Александр Лукашенко говорил еще в 2014 году, и Беларусь от своих слов не отказывается. Вместе с тем Макей подчеркнул, что "в международных отношениях нет места санкциям".

Он также отметил, что из-за того, что Беларусь продолжает развивать отношения и с Россией, и с Западом, ей часто предлагают сделать выборы с кем же она. Тем самым нас подталкивают к ложному и совершенно неприемлемому для нас выбору. Ведь в том, что мы хотим быть партнерами и наших восточных, и западных соседей, нет ничего удивительного, - сказал министр.

Напомним, в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, Путин заявил, чтобы миротворческие войска должны размещатся на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". В то же время Украина с партнерами настаивает, что миротворцы должны находиться на всей оккупированной территории, включая неконтролируемую часть государственной украинско-российской границы.