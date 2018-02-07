Вице-президента Европарламента уволили за оскорбление

Польского депутата Ричарда Чарнецкого досрочно уволили с должности вице-президента Европарламента. Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что в Европарламенте осудили поведение Чарнецкого относительно другого польского депутата Ружи Тун. Известно, что в одном из своих блогов Чарнецкий назвал коллегу по парламенту оскорбительным словом, которым во время Второй мировой войны называли поляков, сотрудничавших с нацистами.
Соответствующее решение об увольнении депутата поддержали 447 депутатов, что составляет конституционное большинство законодательного органа ЕС.
Инициаторами досрочной отставки Чарнецкого с должности вице-президента выступили лидеры политических групп.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", профильный комитет Европейского парламента в понедельник, 29 января, запустил процедуру в рамках статьи 7 договора о Европейский союз в отношени Польши.