Вице-президента Европарламента уволили за оскорбление

Отмечается, что в Европарламенте осудили поведение Чарнецкого относительно другого польского депутата Ружи Тун. Известно, что в одном из своих блогов Чарнецкий назвал коллегу по парламенту оскорбительным словом, которым во время Второй мировой войны называли поляков, сотрудничавших с нацистами.

Соответствующее решение об увольнении депутата поддержали 447 депутатов, что составляет конституционное большинство законодательного органа ЕС.

Инициаторами досрочной отставки Чарнецкого с должности вице-президента выступили лидеры политических групп.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", профильный комитет Европейского парламента в понедельник, 29 января, запустил процедуру в рамках статьи 7 договора о Европейский союз в отношени Польши.