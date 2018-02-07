16:59 07.02.2018 | Политика | Новости
100185969:nastya

Вице-президента Европарламента уволили за оскорбление

Польского депутата Ричарда Чарнецкого досрочно уволили с должности вице-президента Европарламента. Об этом сообщает Укринформ.

Вице-президента Европарламента уволили за оскорбление

Отмечается, что в Европарламенте осудили поведение Чарнецкого относительно другого польского депутата Ружи Тун. Известно, что в одном из своих блогов Чарнецкий назвал коллегу по парламенту оскорбительным словом, которым во время Второй мировой войны называли поляков, сотрудничавших с нацистами.

Соответствующее решение об увольнении депутата поддержали 447 депутатов, что составляет конституционное большинство законодательного органа ЕС.

Инициаторами досрочной отставки Чарнецкого с должности вице-президента выступили лидеры политических групп.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", профильный комитет Европейского парламента в понедельник, 29 января, запустил процедуру в рамках статьи 7 договора о Европейский союз в отношени Польши.

Поделиться
Читайте также:
 
Forbes составил рейтинг криптовалютных миллиардеров Пидгрушная понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2018 - ВИДЕО Адель заработала рекордную сумму за мировой тур Экс-министров Греции подозревают в масштабной коррупции
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив