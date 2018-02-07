13:15 07.02.2018 | Политика | Новости
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В Германии достигнуто коалиционного соглашения, новым главой МИД станет Шульц

В Германии в среду, 7 февраля, представители Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза согласовали коалиционное соглашение.

В Германии достигнуто коалиционного соглашения, новым главой МИД станет Шульц

Стороны подписали соглашение о создании нового коалиционного правительства. Как сообщает DW, лидерам ХДС, ХСС и СДПГ удалось договориться о распределении министерских постов в будущем правительстве Германии.

Согласно информации источников, сторонам переговоров остается согласовать позиции лишь по сравнительно небольшому списку разногласий.

Вместе с тем, согласно договоренности, новым главой Министерства иностранных дел германии станет глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

Напомним, коалиционные переговоры в Берлине начались 26 января.

Участниками коалиционных переговоров являются Социал-демократическая партия Германии Мартина Шульца, Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и Христианско-социальный союз Хорста Зеехофера.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре прошлого годаканцлер Германии Ангела Меркель была уверен в начале января ей удастся сформировать стабильный состав коалиции.

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