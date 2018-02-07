14:34 07.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Собчак предложила провести международный референдум о принадлежности Крыму

Российская телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак не согласна с тем, что её страна должна вернуть Крым Украине. Поэтому, журналистка считает, что необходимо провести референдум в России и Украине.

Собчак предложила провести международный референдум о принадлежности Крыму

Соответствующие заявление Сообчак сообщила в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает Голос Америки.

Как утверждает телеведущая, аннексия Крыма была незаконной и полуостров – это украинская территория. 

"В Крыму живут русские люди, люди, которые поддерживают принадлежность Крыма к России. Мы должны это учесть. Чтобы решить эту проблему, я вижу только один путь – международный референдум, в котором примут участие все люди, проживающие в Украине, и все люди, которые проживают в России – все вместе – о статусе Крыма. На референдуме будет три вопроса: должен ли Крым быть независимым, или Крым должен быть частью России, или частью Украины", - сказала она.

Напоследок Сообчак добавила, что полуостров был частью России со времен Катерины Великой. Кроме того, 90% россиян нравится идея, что Крым - Россия. И людям в Крыму нравится быть частью России".

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская светская львица и телеведущая  Ксения Собчак сделала громкое заявление о войне на Востоке Украины. В частности, антитеррористический акт на Донбассе закончится тогда, когда РФ выведет свои войска с территории украинского государства.

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