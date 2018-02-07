Рада продлила работу военно-гражданских администраций на Донбассе

Изменениями в закон предусмотрено продление работы военно-гражданских администраций на три года. За соответствующее решение проголосовали 228 народных депутатов.

При этом глава парламента Андрей Парубий пояснил, что комитет по вопросам безопасности и обороны, проведя анализ принятого законопроекта, пришел к пониманию, что согласно статье 131 Регламента нужно внести некоторое уточнение.

Оно касается технических правок, а также это уточнение касается продолжения работы военно-гражданских администраций, - отметил он, добавив, что для обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины по согласованию с соответствующими руководителями привлекаются и используются силы и средства разведывательных органов Украины вместо Службы внешней разведки Украины.

Кроме того, депутаты своим решением исключили часть 2 статьи 7 в Законе Украины "О военно-гражданские администрации". Согласно этой норме, указанный закон распространяется на период проведения антитеррористической операции и на шесть месяцев после дня завершения, но не более чем на три года со дня вступления в силу настоящего Закона.

Эта правка напрямую касается Авдеевки, где действует именно ВГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, парламент на заседании провалил постановление об отмене результатов голосования за закон о реинтеграции Донбасса и, таким образом спикер парламента Андрей Парубий может подписать указанный закон. Им предусматривается признание России агрессором и легализация применения вооруженных сил.