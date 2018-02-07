Польская оппозиция готовит альтернативу закону об ИНП

В нем будут изменены его противоречивые положения. Об этом в среду, 7 февраля, после встречи с послом Соединенных Штатов Америки в Польше сообщил лидер партии Гжегож Схетына.

Он подчеркнул, что подписанные Анджеем Дудой изменения в закон вызывают "удивление важнейших союзников". Это важный вопрос. Отношения с Соединенными Штатами являются гарантией нашей безопасности, - пояснил Схетына, заверив, что оппозиционная партия не будет стоять в стороне от событий и последствий, которые возникнут в результате вступления в силу закона о ИНП.

Он также пообещал, что его партия объявит об изменениях в этот закон относительно критических моментов, которые создают мрачную картину польской исторической политики и всего, что произошло в польском парламенте, и было санкционировано президентом Дудой. Напомним, глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан раскритиковал польский закон об Институте национальной памяти.

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что законодательные акты не помогут установить историческую правду.