На подготовку ВСУ потратили более 500 млн – Минобороны

Такие сведения он сообщил на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как утверждает Полторак, в 2017 году Минобороны провело боевое слаживание 28 бригад. Кроме того, было создало около пяти учебных центров, а также 201 учебный центр оперативного обеспечения и 25 учебных центров военной службы правопорядка.

Напоследок министр напомнил, что в прошлом году украинсике солдаты приняли участие в 14 многонациональных учениях с военными стран-членов НАТО.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2017 году по контракту в Вооруженные силы Украины было принято более 30,7 тыс. украинцев. Отмечается, что 1976 военнослужащих срочной военной службы заключили контракты и дальше хотят проходить военную службу в боевых частях.