Климкин уверен, что историческая правда не устанавливается законами

Она или есть, или ее надо искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут. Такое мнение в среду утром, 7 февраля, высказал министр на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что всегда будет придерживаться правды, уважать тех, кто это заслужил и осуждать тех, кто себя опозорил. Неважно - своих или чужих. Неважно - в Варшаве, Киеве или другом месте, - добавил глава украинского дипломатического ведомства.

Напомним, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость", 23 высказались против и двое воздержались.

Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание. Помимо этого, наказание грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" по отношению к лагерям, которые были расположены в Польше во время Второй мировой войны.

Как сообщал УРА-Информ, вчера вечером президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа. Таким образом, изменения, ранее одобренные парламентом, вступили в силу.