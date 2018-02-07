Япония недовольна учениями России на Курилах

По словам министра, данные учения могут привести к усилению военного присутствия России на четырех северных островах. Это идет вразрез с позицией Японии и вызывает сожаление.

Также он подчеркнул, что российской стороне был передан протест по дипломатическим каналам.

Напомним, на Курилах начались учения по противодействию незаконным вооруженным формированиям. В них задействованы две тысячи военнослужащих Восточного военного округа и около 500 единиц техники.

При этом Коно дал понять, что маневры не повлияли на планы премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить Россию в мае этого года.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", глава украинской страны Петр Порошенко утвердил план проведения многонациональных военных учений в 2018 году, а также одобрил допуск иностранных военных для участия в учениях на территории Украины.