08:48 07.02.2018 | Политика | Новости
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Япония недовольна учениями России на Курилах

Министр иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Токио выразило Москве протест в связи с началом военных учений на южных Курилах. Об этом сообщает РИА Новости.

Япония недовольна учениями России на Курилах

По словам министра, данные учения могут привести к усилению военного присутствия России на четырех северных островах. Это идет вразрез с позицией Японии и вызывает сожаление.

Также он подчеркнул, что российской стороне был передан протест по дипломатическим каналам.

Напомним, на Курилах начались учения по противодействию незаконным вооруженным формированиям. В них задействованы две тысячи военнослужащих Восточного военного округа и около 500 единиц техники.

При этом Коно дал понять, что маневры не повлияли на планы премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить Россию в мае этого года.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", глава украинской страны Петр Порошенко утвердил план проведения многонациональных военных учений в 2018 году, а также одобрил допуск иностранных военных для участия в учениях на территории Украины.

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