Еврокомиссия готовит санкции против Британии

Соответствующий проект санкций готовит Еврокомиссия, сообщает EUobserver.

В проекте документа изложены основы для переходного периода после выхода Британии из ЕС с 29 марта 2019 до 31 декабря 2020 года. Проект переходного соглашения будет добавлен к соглашению о Brexit.

В проекте говорится, что соглашение о выходе "должно предусматривать механизм, который позволит Союзу приостановить определенные льготы, которые получает Соединенное Королевство от участия во внутреннем рынке, если он считает, что передача дела в Суд Европейского Союза не принесет в положенное время необходимых мер".

Действия суда могут длиться годы, тогда как переходный период продлится 21 месяц. Таже документ предостерегает Британию "воздерживаться во время переходного периода от любых действий или инициатив, которые, вероятно, могут навредить интересам Союза".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно новому стратегическому документу Еврокомиссии относительно балканских стран Сербия и Черногория могут присоединиться к Европейскому Союзу в 2025 году.