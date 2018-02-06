В Украину с визитом едет комиссар ОБСЕ Заньер

Он приедет в Украину во вторник, 6 февраля, и пробудет в стране два дня. Как сообщает заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, он будет сопровождать комиссара в его поездке.

Планируются встречи с руководством области и местной венгерской общиной. Состоятся также переговоры Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Заньером и украинско-венгерские консультации.

Напомним, с июля 2017 года Ламберто Заньер является верховным комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам. До этого с июня 2011 года он был генеральным секретарем ОБСЕ.

Как сообщал УРА-Информ, в Ужгороде в воскресенье, 4 февраля, в здание закарпатского союза венгров неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Инцидент произошел после четырех часов утра. Вместе с тем разбить окну злоумышленникам не удалось.