12:49 06.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ПАСЕ поднимается вопрос о нелегитимности выборов президента РФ в Крыму

Украинская делегация планирует поднять на апрельской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы вопрос нелегитимности выборов президента России на территории Крыма.

В ПАСЕ поднимается вопрос о нелегитимности выборов президента РФ в Крыму

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

По ее слова, серьезным вызовом для Украины являются выборы президента Российской Федерации, по сути — выборы президента Путина. Депутат подчеркнула, что украинская парламентская делегация должна говорить о нелегитимности выборов президента РФ в Крыму на всех уровнях.

Соответствующий вопрос будет подниматься в ПАСЕ на апрельской сессии, и на парламентских ассамблеях НАТО и ОБСЕ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Азербайджане коалиция оппозиционных сил заявила о бойкоте внеочередных президентских выборов, которые президент Ильхам Алиев перенес на 11 апреля.

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