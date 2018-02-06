В ПАСЕ поднимается вопрос о нелегитимности выборов президента РФ в Крыму

Украинская делегация планирует поднять на апрельской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы вопрос нелегитимности выборов президента России на территории Крыма.
Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.
По ее слова, серьезным вызовом для Украины являются выборы президента Российской Федерации, по сути — выборы президента Путина. Депутат подчеркнула, что украинская парламентская делегация должна говорить о нелегитимности выборов президента РФ в Крыму на всех уровнях.
Соответствующий вопрос будет подниматься в ПАСЕ на апрельской сессии, и на парламентских ассамблеях НАТО и ОБСЕ.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Азербайджане коалиция оппозиционных сил заявила о бойкоте внеочередных президентских выборов, которые президент Ильхам Алиев перенес на 11 апреля.