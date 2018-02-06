Рада во вторник рассмотрит постановление о польском "антибандеровском законе", - Парубий

Об этом накануне на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Он заверил, что документ очень важно во вторник рассмотреть.

Выполняя мое поручение, безотлагательно состоялось заседание комитета по иностранным делам для разработки совместного заявления ВРУ относительно последних решений Сейма и Сената Польши, которые вызвали возмущение в украинском обществе, - пояснил Парубий, добавив, что комитет наработал текст совместного заявления, которое будет зарегистрировано в парламенте сегодня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, польский Сенат в ночь на 1 февраля 2018 года без поправок принял скандальный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за так называемую " бандеровскую идеологию"