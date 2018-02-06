00:30 06.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100185816:Polishuk

Рада во вторник рассмотрит постановление о польском "антибандеровском законе", - Парубий

Верховная Рада Украины во вторник, 6 января 2018 года, рассмотрит проект постановления относительно изменений в закон об Институте национальной памяти Польши, который вызвал возмущение в украинском обществе.

Рада во вторник рассмотрит постановление о польском

Об этом накануне на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Он заверил, что документ очень важно во вторник рассмотреть.

Выполняя мое поручение, безотлагательно состоялось заседание комитета по иностранным делам для разработки совместного заявления ВРУ относительно последних решений Сейма и Сената Польши, которые вызвали возмущение в украинском обществе, - пояснил Парубий, добавив, что комитет наработал текст совместного заявления, которое будет зарегистрировано в парламенте сегодня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, польский Сенат в ночь на 1 февраля 2018 года без поправок принял скандальный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за так называемую " бандеровскую идеологию"

Поделиться
Читайте также:
 
Казино как стимул к развитию туристической индустрии в Грузии На Закарпатье подтопленными остаются 60 гектаров сельхозугодий В Украину с визитом едет комиссар ОБСЕ Заньер Парубий надеется на следующей пленарной неделе выйти на голосование по кандидатурам членов ЦИК
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив