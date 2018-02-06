Рада упростила строительство мемориала Героям Небесной Сотни

За соответствующее решение отдали голоса 255 народных депутатов.

Согласно недавно полученным сведениям, этот документ позволит упростить процедуры предоставления земельных участков в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни – Музею Революции Достоинства для строительства. А также для эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса.

Вместе с тем законопроект также запрещает дальнейшее изменение целевого назначения или владельца земельных участков, а также их передачу в аренду или субаренду.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду Украины немедленно начать рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде. Президент подчеркнул, что рассчитывает на принятие народными депутатами его инициативы по отмене электронного декларирования для общественных активистов.