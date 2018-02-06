12:32 06.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко просит Раду немедленно начать рассматривать законопроекта об антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду Украины немедленно начать рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде.

Порошенко просит Раду немедленно начать рассматривать законопроекта об антикоррупционном суде

Как написал во вторник, 6 февраля, на своей странице в Facebook глава украинского государства, впереди - месяцы ответственных решений. Но что просил бы народных депутатов сделать немедленно, так это в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мной законопроекта "Об Антикоррупционном суде, - отметил Порошенко.

Кроме того, президент подчеркнул, что рассчитывает на принятие народными депутатами его инициативы по отмене электронного декларирования для общественных активистов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера глава парламента Андрей Парубий во время брифинга заявил, что 6 февраля 2018 года народные депутаты смогут включить в повестку дня законопроект об антикоррупционном суде.

По его словам, это фактически последний глобальный закон по реформе судебной системы. И в первый день открытия сессии я буду рекомендовать его включить в повестку дня и дать поручение комитету его немедленно рассмотреть, - заявил Парубий.

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