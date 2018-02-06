Порошенко просит Раду немедленно начать рассматривать законопроекта об антикоррупционном суде

Как написал во вторник, 6 февраля, на своей странице в Facebook глава украинского государства, впереди - месяцы ответственных решений. Но что просил бы народных депутатов сделать немедленно, так это в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мной законопроекта "Об Антикоррупционном суде, - отметил Порошенко.

Кроме того, президент подчеркнул, что рассчитывает на принятие народными депутатами его инициативы по отмене электронного декларирования для общественных активистов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера глава парламента Андрей Парубий во время брифинга заявил, что 6 февраля 2018 года народные депутаты смогут включить в повестку дня законопроект об антикоррупционном суде.

По его словам, это фактически последний глобальный закон по реформе судебной системы. И в первый день открытия сессии я буду рекомендовать его включить в повестку дня и дать поручение комитету его немедленно рассмотреть, - заявил Парубий.