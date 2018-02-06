07:59 06.02.2018 | Политика | Новости
100185833:Polishuk

Полиция Мальдив арестовала двух судей Верховного суда

Полиция Мальдив в ночь на вторник, 6 февраля, арестовала главного судью Верховного суда Абдуллу Саида и судью Али Хамида.

Полиция Мальдив арестовала двух судей Верховного суда

Как сообщает местное издание Аvas, руководители прокуратуры, полиции и вооруженных сил Мальдив заявили, что они могут отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и не будут подчиняться "неконституционному" решению.

Напомним, Верховный суд Мальдив постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров.

В понедельник президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения на 15 дней в республике после такого решения Верховного суда и распространения информации о возможном импичменте.

Как сообщал УРА-Информ, вчера вечером вскоре после объявления чрезвычайного положения задержали бывшего президента страны Момуна Абдулу Гаюма.

Поделиться
Читайте также:
 
В Ивано-Франковской области объявлено штормовое предупреждение В Избирательный кодекс необходимо внести 4400 поправок, - Парубий Киевлянин сумел увернуться от лихача на иномарке - ФОТО На Мальдивах задержали бывшего президента страны
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив