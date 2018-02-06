04:00 06.02.2018 | Политика | Новости
100185829:Polishuk

На Мальдивах задержали бывшего президента страны

На Мальдивах в понедельник, 5 февраля, местная полиция задержала бывшего президента страны Момуна Абдулу Гаюма.

На Мальдивах задержали бывшего президента страны

Он был арестован вскоре после объявления чрезвычайного положения. Как сообщает его пресс-секретарь Абдул Алеем, Гаюм был задержан в своей резиденции вместе с зятем.

Он руководил страной на протяжении 30 лет до 2008 года, - добавил пресс-секретарь.

Напомним, на Мальдивах 4 февраля военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса через отказ президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных. Действующего президента обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью и нарушении прав людей.

Он обвинения отрицает. Ямину грозит импичмент и голоса арестованных депутатов существенно влияют на это решение, поскольку вместе с ними оппозиция получает большинство голосов.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня президент Мальдивских Островов Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение.

Поделиться
Читайте также:
 
Анастасиадис пригласил Порошенко посетить Кипр В Харькове горел цех по производству пластмассовых изделий - ВИДЕО В Львове за три недели количество заболевших корью детей выросло вдвое В Самборе на взятке попался глава ОТО - ВИДЕО, ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив