Из фракции БПП вышли два депутата

Во вторник, 6 февраля, во время утреннего пленарного заседание председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что Виктор Кривенко и Павел Кишкарь решили выйти из фракции. Таким образом, в настоящее время фракция БПП насчитывает 136 народных депутатов.

Вместе с тем Кривенко на своей страничке в социальной сети отметил, что причины, которые заставили его и его коллегу находиться во фракции, больше неактуальны. Пребывание во фракции никоим образом не приблизило увольнение главы Нацбанка Валерии Гонтаревой или снятия с должности российского гражданина Геннадия Труханова.

Мы не голосовали ни за пенсионную реформу, ни за кодексы, ни за "аудитора из сумки" НАБУ, ни по декларации для активистов-антикоррупционеров. Притеснения НАБУ, давление на антикоррупционный комитет, Роттердам и куча другого против чего мы выступаем, - написал Кривенк, добавив, что они с Кишкарем отводят себе время до лета для истребования и воплощения ключевых позиций из коалиционного соглашения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 декабря 2017 года Кривенко и Кишкарь официально объявили о выходе из фракции БПП, мотивируя такое решение отсутствием прогресса в реализации ключевых позиций коалиционного соглашения и несогласием с принимаемыми фракцией решениями и законопроектами.