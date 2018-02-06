Дуда заявил, что подпишет "антибандеровский закон"

Вместе с тем он просит Конституционный трибунал дать разъяснения Изменениям к закону об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Как заявил глава польского государства во вторник, 6 февраля, во время специального обращения в президентском дворце в Варшаве, это касается чрезвычайно болезненного, деликатного вопроса, связанного с мученичеством польской нации.

Во время Второй мировой войны были убиты шесть миллионов польских граждан, включая около трех миллионов польских граждан еврейской национальности, - пояснил Дуда. При этом, по его словам, внесенные изменения не являются новым законом, и их обсуждение велось в течение года, в том числе с Израилем.

Была просьба, чтобы правила не касались художественной и научной деятельности и такое исключение было сделано, - сказал Дуда.

Вместе с тем, во время выступления президент Польши ни словом не обмолвился об Украине, парламент которой призвал его наложить вето на принятые парламентом изменения.

Напомним, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость", 23 высказались против и двое воздержались.

Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание. Помимо этого, наказание грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" по отношению к лагерям, которые были расположены в Польше во время Второй мировой войны.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Польши.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины во вторник, 6 февраля, приняла постановления № 7551 "Об обращении Верховной Рады Украины к президенту, Сейму и Сенату Республики Польша". Документ поддержали 242 народных депутата. Он является ответом на принятые польским парламентом изменения в закон об Институте национальной памяти.