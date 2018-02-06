08:32 06.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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"Антибандеровский закон" является "ударом в спину" Украине, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что принятый в Польше "антибандеровский закон" является недружественным шагом в отношении Украины.

Это "удар в спину" воюющей Украине. От него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве. Об этом в понедельник, 5 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава украинского парламента.

По его словам, от этого законы выгоду получат только в Кремле для разжигания вражды. Я считаю, что этот шаг является недружественным.

Мне обидно, что этот закон принят, когда Украина и украинцы защищают весь свободный мир от российской агрессии, - сказал он, добавив, что в первый пленарный день новой сессии Верховная Рада рассмотрит проект постановления о заявлении украинского парламента в связи с принятием Польшей "антибандеровскую закона".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 6 февраля 2018 года, рассмотрит проект постановления относительно изменений в закон об институте национальной памяти Польши, который вызвал возмущение в украинском обществе.

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