19:16 05.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Во Франции напомнили Украине о важности создания антикоррупционного суда

В министерстве иностранных дел Франции считают, что украинскому правительству необходимо немедленно усилить борьбу с коррупцией и создать независимый Антикоррупционный суд. 

Во Франции напомнили Украине о важности создания антикоррупционного суда

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Франции по итогам встречи глав ведомств двух стран Жана-Ива Ле Дриана и Павла Климкина.

Как отмечается, в Париже заявили о значительном прогрессе Украины в консолидации банковской системы, реформировании энергетического сектора и создании законодательной и институциональной основы антикоррупционной системы

"Вместе с европейскими партнерами и партнерами по G7 Франция продолжит поддерживать Украину на пути реформ и окажет необходимую поддержку их имплементации", - говорится в сообщении.

Также в МИД Франции подчеркнули, что борьба с коррупцией должна стать приоритетом для Украины,на котором необходимо сосредоточить все усилия, что в будущем поможет создать дееспособный и независимый Антикоррупционный суд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины поддерживает скорейшее создание антикоррупционного суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

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