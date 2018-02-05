Во Франции напомнили Украине о важности создания антикоррупционного суда

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Франции по итогам встречи глав ведомств двух стран Жана-Ива Ле Дриана и Павла Климкина.

Как отмечается, в Париже заявили о значительном прогрессе Украины в консолидации банковской системы, реформировании энергетического сектора и создании законодательной и институциональной основы антикоррупционной системы

"Вместе с европейскими партнерами и партнерами по G7 Франция продолжит поддерживать Украину на пути реформ и окажет необходимую поддержку их имплементации", - говорится в сообщении.

Также в МИД Франции подчеркнули, что борьба с коррупцией должна стать приоритетом для Украины,на котором необходимо сосредоточить все усилия, что в будущем поможет создать дееспособный и независимый Антикоррупционный суд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины поддерживает скорейшее создание антикоррупционного суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.