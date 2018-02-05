В Украине заработал реестр должников по алиментам

Об стало известно на совместной пресс-конференции с представителем президента Украины в Верховной Раде Ириной Луценко в Киеве, 5 февраля.

По словам Петренко, на сегодняшний день реестр должников около трех месяцев имеет долг по уплате алиментов. Кроме того, в этом реестре уже, по меньшей мере, 75 тысяч электронных записей по таким должникам.

"Сейчас он удобный в пользовании, можно найти по фамилии, по дате рождения человека, которая имеет долг по уплате алиментов", - рассказал П.Петренко на совместной с представителем президента Украины в Верховной Раде Ириной Луценко на пресс-конференции в понедельник в Киеве

Также украинский министр добавил, что в реестре находятся данные десятков тысяч должников. В частности, там есть депутаты, бывшие министры, представители органов центральной исполнительной власти, а также местные власти и силовики.

"Привлечения внимания к этому реестру со стороны журналистов будет серьезным превентивным средством для того чтобы они пошли и заплатили долг своим детям", - отметил Петренко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины поддержала законопроект №7277 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".