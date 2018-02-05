12:59 05.02.2018 | Политика | Новости
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Сербия и Черногория могут войти в состав ЕС в 2025 году

Согласно новому стратегическому документу Еврокомиссии относительно балканских стран Сербия и Черногория могут присоединиться к Европейскому Союзу в 2025 году.

Сербия и Черногория могут войти в состав ЕС в 2025 году

Об этом сообщает издание Die Welt.

По мнению Еврокомиссии, в настоящее время для стран Западных Балкан открывается историческое окно возможностей, а их будущее твердо и бесповоротно связывают с ЕС.

Членство в ЕС стран Западных Балкан пойдет на пользу политическим, экономическим интересам и сфере безопасности Союза.

Однако в Брюсселе отмечают, что для вступления необходимы значительные реформы, для того, чтобы заинтересованные страны отвечали всем критериям членства. В частности, Еврокомиссия призывает к всеобъемлющему, юридически обязательному соглашению между Сербией и Косово.

В документе также говорится о том, что ЕС значительно увеличит свою поддержку процесса трансформации Западных Балканах. С этой целью Еврокомиссия разработала детальный план действий для стран.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Евросоюз намерен определить следующие страны, которые могут претендовать на членство в европейской семье. Сообщается, что Албания, Босния, Македония и Косово ранее уже подписали документ о возможности евроинтеграции в Евросоюз, если руководство этих стран будет готово внедрять реформы и изменения в стране, менять отношения к политическим лидерам и бороться с коррупцией. 

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