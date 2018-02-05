Президент Украины предложил Раде новых членов ЦИК

Согласно ее словам, по состоянию на пятое февраля, Петр Порошенко подал около 14 кандидатур на ЦИК. Среди них, кандидатура от фракции Батькивщина, кандидат и заявление которого подано еще седбмого ноября 2017 года.

Также состоялась встреча с Оппозиционным блоком, по результату которой было предложено три кандидатуры. Поэтому, как только фракция определится, глава украинского государства намерен внести еще одного кандидата в избирательную комиссию.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий отметил, что в список попали следующие кандидаты: Алла Басалаева, Наталия Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

В результате из предыдущего списка от главы государства исключена Надежда Синица, а внесен Андрей Евстигнеев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", распоряжением Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение внеочередных президентских выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.