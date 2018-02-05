Президент Украины предложил Раде новых членов ЦИК

В парламент Украины внесли обновленное президентское представление на назначение членов Центральной избирательной комиссии. Об этом заявила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко во время согласительного совета.
Согласно ее словам, по состоянию на пятое февраля, Петр Порошенко подал около 14 кандидатур на ЦИК. Среди них, кандидатура от фракции Батькивщина, кандидат и заявление которого подано еще седбмого ноября 2017 года.
Также состоялась встреча с Оппозиционным блоком, по результату которой было предложено три кандидатуры. Поэтому, как только фракция определится, глава украинского государства намерен внести еще одного кандидата в избирательную комиссию.
В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий отметил, что в список попали следующие кандидаты: Алла Басалаева, Наталия Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.
В результате из предыдущего списка от главы государства исключена Надежда Синица, а внесен Андрей Евстигнеев.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", распоряжением Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение внеочередных президентских выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.