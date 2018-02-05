Порошенко ввел в действие решение СНБО по законопроекту о нацбезопасности

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы государства, Порошенко подписал указ №21/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "О проекте Закона Украины "О национальной безопасности Украины", которым вводится в действие соответствующее решение СНБО.

Согласко сообщению, СНБО, рассмотрев законопроект о национальной безопасности решил одобрить соответствующий документ и предложить президенту Украины внести закон "О национальной безопасности Украины" на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 января на заседании СНБО был принят проект закона "О национальной безопасности Украины".

Тогда секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии.