Польша не будет менять "антибандеровский" закон, - глава МИД Польши

Об этом сообщает издание wSieci.

Соответствующим законопроектом предусмотрено уголовное наказание за отрицание "преступлений украинских националистов" против граждан Второй Речи Посполитой в годы Второй мировой войны.

По словам Чапутовича, оснований для замены этого закона нет. Его положения являются достаточно точными, чтобы развеять всевозможные сомнения израильской стороны.

Также этим законом не запрещается проводить научные исследования и использовать эту тематику в художественном пространстве.

Министр признал, что случаи пособничества поляков нацистам, о которых рассказал премьер-министр Израиля, имели место. Однако заявил, что участие поляков в геноциде евреев не было систематическим и организованным.

Чапутович также отметил, что в отношении Украины он будет пытаться применять "другие слова", чем это делал его предшественник Витольд Ващиковский, который подчеркивал, что "Украина с Бандерой в ЕС не войдет".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", руководство Польши готово растолковать все пункты новог закона о защите национальной памяти.