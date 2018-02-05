Парубий надеется на следующей пленарной неделе выйти на голосование по кандидатурам членов ЦИК

Он рассчитывает, что депутаты на следующей пленарной неделе примут это решение. Об этом глава украинского парламента заявил в понедельник, 5 февраля, журналистам.

По его словам, после внесения в парламент президентом Украины Петром Порошенко представления на новый состав ЦИК осталось пройти лишь технические процедуры, а именно – провести спецпроверку кандидатов.

Согласно закону такая проверка занимает до 20 дней. Но я попросил аппарат Верховной Рады обратиться ко всем органам, которые проводят проверку, чтобы максимально этот срок сократить насколько это возможно, - пояснил Парубий.

Напомним, 24 января на официальном сайте главы украинского государства был обнародован список 14 кандидатов в челны ЦИК, которые Порошенко внес в Верховную Раду с проектом соответствующего постановления.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня в парламент Украины было внесено обновленное президентское представление на назначение членов Центральной избирательной комиссии.

В данном списке – 14 кандидатов: Алла Басалаева, Наталия Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

Таким образом, из предыдущего списка от главы государства исключена Надежда Синица, а внесен Андрей Евстигнеев.