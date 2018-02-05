Парубий надеется на следующей пленарной неделе выйти на голосование по кандидатурам членов ЦИК

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий просит все компетентные органы как можно быстрее провести юридические процедуры, чтобы парламент смог уже на следующей неделе выйти на голосование по кандидатурам членов Центральной избирательной комиссии.
Он рассчитывает, что депутаты на следующей пленарной неделе примут это решение. Об этом глава украинского парламента заявил в понедельник, 5 февраля, журналистам.
По его словам, после внесения в парламент президентом Украины Петром Порошенко представления на новый состав ЦИК осталось пройти лишь технические процедуры, а именно – провести спецпроверку кандидатов.
Согласно закону такая проверка занимает до 20 дней. Но я попросил аппарат Верховной Рады обратиться ко всем органам, которые проводят проверку, чтобы максимально этот срок сократить насколько это возможно, - пояснил Парубий.
Напомним, 24 января на официальном сайте главы украинского государства был обнародован список 14 кандидатов в челны ЦИК, которые Порошенко внес в Верховную Раду с проектом соответствующего постановления.
Как сообщал УРА-Информ, сегодня в парламент Украины было внесено обновленное президентское представление на назначение членов Центральной избирательной комиссии.
В данном списке – 14 кандидатов: Алла Басалаева, Наталия Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.
Таким образом, из предыдущего списка от главы государства исключена Надежда Синица, а внесен Андрей Евстигнеев.