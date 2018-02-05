Парубий надеется, что до конца месяцы глава НБУ будет назначен

Заседание комитета по данному вопросу пройдет уже на этой неделе, а рассмотрение соответствующего проекта постановления на заседании Верховной Рады будет после собеседований во фракциях. Об этом в понедельник, 5 февраля, во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По его словам, уже есть представление, но необходимо решение комитета. Вместе с тем Парубий заверил, что планирует в этом месяце, если не на этой неделе, то на следующей пленарной не затягивать с этим вопросом и неотложно поставить его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

При этом на сайте комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, в повестку дня сегодняшнего заседания включены вопросы об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и о назначении Якова Смолия на должность главы центробанка.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко 18 января внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Якова Смолия.