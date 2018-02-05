16:53 05.02.2018 | Политика | Новости
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Израиль пытается влиять на законодательный процесс в стране, - МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович глубоко убежден, что правительство Израиля хочет влиять на законодательный процесс в его стране. Поскольку, сейчас они опираются на  "ложные ссылки" законопроекта "О внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти", что вызывает тревогу в польского государства.

Израиль пытается влиять на законодательный процесс в стране, - МИД Польши

Об этом передает "Польское радио".

Согласно словам Чапутовича, сейчас Израиль придерживается конкретной позиции относительно нового закона о ИНП. В результате возникло небольшое количество недоразумений, поэтому необходимо провести диалог для полного взаимопонимания между двумя государствами.

При этом Чапутович напомнил, что критика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об изменениях в закон о ИНП является результатом непонимания.

"Намерение Польши является другим. Речь идет о том, чтобы не возлагать вину на Польшу, польское государство, польский народ как единое целое - речь идет о национальном государстве, а не об отдельных личностях - за преступление Холокоста, которого народ не совершал", - добавил министр иностранных дел.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство Польши готово растолковать все пункты нового закона о защите национальной памяти. По словам главы Постоянного комитета Совета министров Яцека Сасина, страна готова начать переговоры с Израилем и США для подробного объяснения всех положений нового закона.

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