Гройсман поддерживает скорое создание антикоррупционного суда

Об этом сегодня, 5 февраля, на брифинге заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, правительство полностью полностью поддерживает скорейшее создание качественного антикоррупционного суда. Также важным фактом на финальной стадии его голосования, чтобы рекомендации Венецианской комиссии были учтены в этом законопроекте.

Это принципиально важно и действительно создаст полноценную инфраструктуру борьбы с коррупцией.

Премьер-министр также добавил, что поддерживает инициативу по реформе украинского парламента.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", народные депутаты смогут включить в повестку дня законопроект об антикоррупционном суде. Глава парламента Андрей Парубий предложит проголосовать этот вопрос.