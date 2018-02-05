Гройсман поддерживает скорое создание антикоррупционного суда

Кабинет министров Украины поддерживает скорейшее создание антикоррупционного суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.
Об этом сегодня, 5 февраля, на брифинге заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
По его словам, правительство полностью полностью поддерживает скорейшее создание качественного антикоррупционного суда. Также важным фактом на финальной стадии его голосования, чтобы рекомендации Венецианской комиссии были учтены в этом законопроекте.
Это принципиально важно и действительно создаст полноценную инфраструктуру борьбы с коррупцией.
Премьер-министр также добавил, что поддерживает инициативу по реформе украинского парламента.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", народные депутаты смогут включить в повестку дня законопроект об антикоррупционном суде. Глава парламента Андрей Парубий предложит проголосовать этот вопрос.