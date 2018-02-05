23:27 05.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Анастасиадис пригласил Порошенко посетить Кипр

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 5 февраля, по телефону переговорил с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.

Анастасиадис пригласил Порошенко посетить Кипр

Глава украинского государства выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран и пожелал скорейшего мирного урегулирования "кипрского вопроса".  Как сообщает пресс-службы президента Украины, Порошенко поздравил коллегу с переизбранием на высокий пост и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Украиной и Республикой Кипр.

Он также поблагодарил собеседника за неизменную поддержку кипрской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем поддержки режима санкций ЕС в отношении России, а также пожелал скорейшего мирного урегулирования "кипрского вопроса".

В свою очередь Анастасиадисом пригласил Порошенко посетить Республику Кипр с визитом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, нынешний президент Кипра Никос Анастасиадес победил во втором туре президентских выборов. Согласно официальным данным, 71-летний консерватор Анастасиадес получил 55,99% голосов.

Его оппонент 50-летний бывший министр здравоохранения Ставрос Малас получил поддержку 44% избирателей.

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