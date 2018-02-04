17:32 04.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Визит немецких политиков в Крым может иметь "плачевные последствия", - Мельник

Визит нескольких немецких политиков в аннексированный Россией Крым является "безответственным вояжем".

Визит немецких политиков в Крым может иметь

Это может иметь очень плачевные правовые последствия. Такое мнение в своем Twitter в воскресенье, 4 января, высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, поездка нескольких политиков из партии AfD местного масштаба на незаконно оккупированную территорию полуострова может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия.

Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим, - написал дипломат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в аннексированном Россией Крыму с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов ФРГ.

Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину. Делегация будет находиться в Крыму до 9 февраля.

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