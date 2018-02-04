В Молдове уже десять населенных пунктов приняли декларацию об "объединении с Румынией"

Это уже десятого по счету село, которое принято подобную декларацию. Как сообщает местное издание Newsmaker, мэр села Сэсень Каларашского района и местные советники приняли символическую декларацию в которой, в частности, сказано, что она необходима для восстановления исторического права, к которому стремились на протяжении десятилетий бессарабские румыны в целом и граждан Сэсэни - жить вместе с братьями через Прут.

Учитывая румынские традиции и обычаи по братства с румынским народом, власти села объявляют союз немедленно и безоговорочно с нашей родиной, Румынией, - говорится в заявлении, адресованном президенту и парламенту Румынии.

В документе также указывается, что на основании международного права и ранее подписанных конвенций жители села требуют возвращения румынских территорий, незаконно присоединенных бывшим СССР в результате пакта Риббентропа-Молотова от имени двух преступников Сталина и Гитлера.

В документе также содержится призыв к парламенту Республики Молдова с целью адаптации конституционных положений таким образом, чтобы обеспечить безусловное воссоединения территорий, которые были присоединены бывшим СССР, "вопреки всем международным конвенциям и праву граждан на самоопределение.

Напомним, кампанию по принятию символических заявлений об объединении с Румынией организовала унионистская гражданская платформа Acțiunea 2012.

Инициаторы проекта планируют, что в год столетия объединения Румынии аналогичное решение примут в ста населенных пунктах.

Как сообщал УРА-Информ, декларацию уже подписали местные советники сел Паркова Единецкого района, Фештелица Штефан-Водского района, Готешты Кантемирского района, Оплачь Каушанского района, Улму, Бардар, Новые Русешты, Пухой и Вэсиень Яловенского района.