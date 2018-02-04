В Афинах тысячи противников компромисса с Македонией вышли на митинг

Они призывали власти Греции отказаться от компромисса с Македонией по названию македонского государства. Манифестанты скандировали "Македония это Греция!" и "Руки прочь от Македонии!".

Как сообщают западные СМИ, на митинг пришел бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас. Также в демонстрации принимают участие представители греческих властей, армейские офицеры, священнослужители.

Напомним, спор между Грецией и Македонией из-за названия македонского государства начался в 1990-х годах, когда Самарас занимал пост главы МИД Греции.

В ООН эта страна вошла под официальным названием "Бывшая югославская Республика Македония".

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Греции Алексис Ципрас начал рассмотрение вариантов урегулирования конфликта между странами из-за названия "Македония", что вызвало недовольство и среди греческой оппозиции и среди правящей коалиции.

Греческие власти выступают против переименования соседнего государства в Македонию, подчеркивая, что большая часть исторической Македонии находится на территории Греции - в одноименном регионе на севере страны. В официальном греческом делопроизводстве и на греческих картах Бывшая югославская республика Македония называется Скопией - по названию столицы страны.