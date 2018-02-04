Украина стала 77-ой в мировом рейтинге верховенства права

Рейтинг, в котором задействованы 113 стран, основывается на исследовании более чем 110 тысяч домохозяйств и опросах трех тысяч экспертов. При этом в нынешнем рейтинге Украина поднялась на одну позицию по сравнению с прошлым годом.

Страны с наивысшим уровнем верховенства права - Дания, Норвегия и Финляндия. Хуже всего дела обстоят в Афганистане, Камбодже и Венесуэле.

В то же время Украина стала восьмрой из 13 стран региона Восточной Европы и Центральной Азии, в который вошли Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Македония, Молдова, Россия, Сербия, Турция, Украина, Узбекистан.

При этом из 30 стран с низким средним уровнем дохода - Бангладеш, Боливия, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Ивуар, Египет, Эль Сальвадор, Грузия, Гана, Гватемала, Гондурас, Индия, Индонезия, Иордания, Кения, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Шри-Ланка, Тунис, Украина, Узбекистан, Вьетнам, Замбия, Украина стала 11.

Напомним, индекс верховенства права был разработан в 2010 году. Он измеряет достижения стран в области обеспечения правовой среды. Данные объединяются в восемь показателей – ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское правосудие, уголовное правосудие.

Как сообщал УРА-Информ, по итогам 2017 года Украины поднялась на 16 позиций в рейтинге экономической свободы. Согласно данным аналитического центра Heritage Foundation, который составил рейтинг, Украина заняла 44 место в Европе и 150 место среди 180 стран мира. Как сказано на сайте центра, за год Украина получила 51,9 баллов, попав в группу стран "в основном несвободных". При этом ее общий балл повысился на 3,8 пунктов.