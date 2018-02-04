Турция готовится нанести окончательный удар по Африну

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что пора покончить с курдским терроризмом на границе с Сирией. Большинство горных районов в окрестностях города зачищены от курдов, теперь необходимо успешно довершить операцию "Оливковая ветвь". Эрдоган также остался недоволен действиями сторонников РКК, которые вышли протестовать против военной интервенции против курдского народа, который является частью коренного населения Турции.

"Войска продвигаются в сторону Африн, осталось недолго". - резюмирует глава государства.

Ранее в немецком городе Кельн на улицы вышли тысячи курдов с призывами к турецкому президенту Раджепу Эрдогану прекратить боевую операцию в сирийском городе Африне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Турция начала наземное наступление на курдский анклав в Сирии.