Польша готова защищать закон о национальной памяти

По словам главы Постоянного комитета Совета министров Яцека Сасина, страна готова начать переговоры с Израилем и США для подробного объяснения всех положений нового закона. Премьер Моравецикй уже провел диалог с премьер-министром Израиля, проблем должно быть меньше, однако отменять закон никто не собирается.

Премьер инициировал создание историческо-юридическую группы при Институте национальной памяти, которая готова полностью аргументировать перед лицами зарубежных партнеров принятые положения закона.

"Уверен, что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований", - резюмирует Сасин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Моравецкий объяснил необходимость принятие скандального закона о национальной памяти.