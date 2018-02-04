10:52 04.02.2018 | Политика | Новости
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Польша готова защищать закон о национальной памяти

Руководство Польши готово растолковать все пункты нового закона о защите национальной памяти. Об этом передает "Польское Радио".

Польша готова защищать закон о национальной памяти

По словам главы Постоянного комитета Совета министров Яцека Сасина, страна готова начать переговоры с Израилем и США для подробного объяснения всех положений нового закона. Премьер Моравецикй уже провел диалог с премьер-министром Израиля, проблем должно быть меньше, однако отменять закон никто не собирается. 

Премьер инициировал создание историческо-юридическую группы при Институте национальной памяти, которая готова полностью аргументировать перед лицами зарубежных партнеров принятые положения закона.

"Уверен, что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований", - резюмирует Сасин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Моравецкий объяснил необходимость принятие скандального закона о национальной памяти.

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