На Кипре продолжают выбирать президента

Голосовательные участки открылись еще в восемь утра, наблюдается значительное увеличение электората. Во второй тур голосования пробились действующий президент страны Никос Анастасиадис и представитель коммунистической партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас. В первом туре за Анастасиадиса отдали свои голоса 35 процентов островитян, за Маласа же 30 процентов, так что победа коммунистов это не такая уж и далекая перспектива для Кипра.

Маласа поддержали его сторонники консерваторы, а также представители правоцентристской партии DIKO. Он обещает ликвидировать имущественную дыру между богатыми и бедными.

Никос Анастазиаде готов решить этническое разделение острова, наладить взаимоотношение с Турцией и поднять экономику острова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президентская гонка стартовала на Кипре 28 января.