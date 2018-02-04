10:36 04.02.2018 | Политика | Новости
100185693:roman

На Кипре продолжают выбирать президента

На Кипре сегодня, четвертого февраля пройдет второй тур президентских выборов. Об этом передает "Укринформ".

На Кипре продолжают выбирать президента

Голосовательные участки открылись еще в восемь утра, наблюдается значительное увеличение электората. Во второй тур голосования пробились действующий президент страны Никос Анастасиадис и представитель коммунистической партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас. В первом туре за Анастасиадиса отдали свои голоса 35 процентов островитян, за Маласа же 30 процентов, так что победа коммунистов это не такая уж и далекая перспектива для Кипра.

Маласа поддержали его сторонники консерваторы, а также представители правоцентристской партии DIKO. Он обещает ликвидировать имущественную дыру между богатыми и бедными.

Никос Анастазиаде готов решить этническое разделение острова, наладить взаимоотношение с Турцией и поднять экономику острова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президентская гонка стартовала на Кипре 28 января.

 

Поделиться
Читайте также:
 
В Иране опасаются ядерного потенциала США На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных Стали известны детали масштабного ДТП в Киеве - ФОТО Прогноз погоды Украины на сегодня
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив