13:31 04.02.2018 | Политика | Новости
100185702:roman

Китай недоволен новой ядерной доктриной Вашингтона

Китай жестко ответил на положение новой ядерной доктрины США, где говорится, что Вашингтон опасается "ядерной угрозы" со стороны Пекина. Об этом передает WeChat.

Китай недоволен новой ядерной доктриной Вашингтона

Сообщается, что после официальной публикации "Обзора состава и количества ядерного оружия", где Китай обозначен пометкой "угроза", руководство решительно выступило с протестом подобной риторики и требует от Вашингтона прекратить применять агрессивную систему взаимоотношений в мировой политике. 

Правительство еще раз подчеркнуло, что всегда будет придерживать существующего мирового порядка, строго соблюдать свои обязательства по реализации принципа умиротворения и неприменения ядерного вооружения. Китай никогда не будет применять ядерной оружие первым в отношении своих соперников, говорится в уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад уверен в том, что ядерный арсенал Вашингтона угрожает мировой безопасности. 

Поделиться
Читайте также:
 
В центре города киевляни устроили "Авдомайдан" На Львовщине перевернулся автобус Усик знает своего финального соперника Украина получит "Джавелины" в 2018 году, - Полторак
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив