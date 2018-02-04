Китай недоволен новой ядерной доктриной Вашингтона

Сообщается, что после официальной публикации "Обзора состава и количества ядерного оружия", где Китай обозначен пометкой "угроза", руководство решительно выступило с протестом подобной риторики и требует от Вашингтона прекратить применять агрессивную систему взаимоотношений в мировой политике.

Правительство еще раз подчеркнуло, что всегда будет придерживать существующего мирового порядка, строго соблюдать свои обязательства по реализации принципа умиротворения и неприменения ядерного вооружения. Китай никогда не будет применять ядерной оружие первым в отношении своих соперников, говорится в уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад уверен в том, что ядерный арсенал Вашингтона угрожает мировой безопасности.