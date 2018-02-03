17:46 03.02.2018 | Политика | Новости
100185670:roman

Вашингтон будет продолжать давить на Москву

Глава Пентагона Джеймс Маттис подтвердил готовность Вашингтона и дальше поддерживать Украину в ее противостоянии против Москвы. Об этом передает пресс-служба Минобороны

Вашингтон будет продолжать давить на Москву

В ходе переговоров с украинским министром обороны Мэттис еще раз заверил, что США будут стоять до конца в борьбе Украины против России, пока страна не восстановит свою территориальную целостность и независимость. 

Пентагон как и раньше будет помогать украинской армии реформироваться и обновляться в вооружении, боеспособность украинского войска будет обеспечена нашими специалистами. Вероятно, что в скором времени мы будем рады видеть Украину в рядах НАТО, говорил руководитель Пентагона.

"Душу и тело мы положим за нашу свободу - в этих словах гимна отображения украинской борьбы за независимость", - подчеркнул Мэттис.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Пентагона Джеймс Мэттис просит Киев как можно скорее рассмотреть в парламенте закон об усилении национальной безопасности Украины.

Поделиться
Читайте также:

  • "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" требовал от Минфина США назвать российских политиков и олигархов, близких к Путину и чрезвычайно богатых. Новый "черный список" оказался очень широк, но "незасекреченная версия, по-видимому, не учитывала никакого политического влияния" фигурантов, замечает FT. При этом Госдеп не стал накладывать санкции на страны, покупающие российскую военную технику, заявив, что новый закон и так их "устрашает".

  • Министр обороны нашей страны Степан Полторак подписал меморандум касательно совместного применения  аэродрома "Винница".

  • Министр обороны Украины Степан Полторак провели рабочую встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Об этом передает "Голос Америки".
 
МОК может допустить к Олимпиаде-2018 десяток российских спортсменов СБУ провело задержание крымского экс-чиновника Теннисистка Козлова поборется за титул чемпионки WTA СБУ задержала преступную группу в Сумах
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив