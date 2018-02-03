Вашингтон будет продолжать давить на Москву

В ходе переговоров с украинским министром обороны Мэттис еще раз заверил, что США будут стоять до конца в борьбе Украины против России, пока страна не восстановит свою территориальную целостность и независимость.

Пентагон как и раньше будет помогать украинской армии реформироваться и обновляться в вооружении, боеспособность украинского войска будет обеспечена нашими специалистами. Вероятно, что в скором времени мы будем рады видеть Украину в рядах НАТО, говорил руководитель Пентагона.

"Душу и тело мы положим за нашу свободу - в этих словах гимна отображения украинской борьбы за независимость", - подчеркнул Мэттис.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Пентагона Джеймс Мэттис просит Киев как можно скорее рассмотреть в парламенте закон об усилении национальной безопасности Украины.