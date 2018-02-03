03:00 03.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Представитель США при ОБСЕ предложил свою концепцию обмена пленными

Исполняющая обязанности заместителя председателя миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс призвала Украину и Россию провести обмен заложников по формуле "всех на всех".

Представитель США при ОБСЕ предложил свою концепцию обмена пленными

Соответствующие сведения она заявила во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Таким образом, Сайдерс призывает украинское правительство провести обмен заложников по формуле "всех на всех", чтобы покончить с этим вопросом.

Кроме того, она отметила, что Россия продолжает нарушать международное законодательство и разжигать войну на Украине. Так, она призывает Россию дать возможность международным гуманитарным организациям помочь людям в зоне вооруженного конфликта.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", следующий обмен пленными на Донбассе может состояться в январе-феврале. На данный момент на территории Луганской области не подконтрольной украинским властям осуждены 1 407 граждан Украины, которые там проживают.

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