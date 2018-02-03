Мэттис просит Украину усилить национальную безопасность страны

Он утверждает, что для дальнейшего реформирование украинской армии необходима стойкая правовая поддержка закона, чтобы можно было обеспечить надежную защиту украинских границ. Мэттис остался доволен работой Украины в продвижении армейских реформ и поблагодарил министра обороны Степана Полторака за мужественный отпор российской агрессии на востоке страны.

"Без закона и прочной позиции депутатов Украины закончить военную реформу невозможно, здесь должны вмешаться и политики", - отмечает руководитель Пентагона.

В конце встречи Мэттис и Полторак пообещали укрепить прочное партнерство между Украиной и США на основе общих интересов безопасности и общих принципов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Минобороны на данный момент ведут деятельность 65 военных экспертов из США, которые помогают в реализации изменений в армии. Сейчас выполнено более 90 процентов дорожной карты реформ.