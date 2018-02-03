13:32 03.02.2018 | Политика | Новости
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КНР настаивает на усилении системы мировой безопасности

Китай готов принимать все существующие меры для поддержания мира на планете. Об этом передает Синьхуа.

КНР настаивает на усилении системы мировой безопасности

Так, министр иностранных дел Ван И заявил, что китайское государство будет бороться за поддержания демократии и выполнение обязанностей международного права. КНР намерено вносить и поддерживать все инициативы в ООН, направленные на урегулирование конфликтов в "горячих точках" разных стран. Помощь будет предоставляться как финансовая, различная материальная, так и человеческая - специалисты, эксперты и исполнители.

Китай намерен также увеличить размеры гуманитарной помощь для стран Ближней Азии и Африки, где сейчас наблюдается социальная и экономическая нестабильность.

"Мы будем добиваться верховенства права в международных отношениях", - отмечает министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Украины рассматривает возможность получить в Китая кредит на 7 млрд долларов для реализации инфраструктурных и других проектов.

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