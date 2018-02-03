КНР настаивает на усилении системы мировой безопасности

Так, министр иностранных дел Ван И заявил, что китайское государство будет бороться за поддержания демократии и выполнение обязанностей международного права. КНР намерено вносить и поддерживать все инициативы в ООН, направленные на урегулирование конфликтов в "горячих точках" разных стран. Помощь будет предоставляться как финансовая, различная материальная, так и человеческая - специалисты, эксперты и исполнители.

Китай намерен также увеличить размеры гуманитарной помощь для стран Ближней Азии и Африки, где сейчас наблюдается социальная и экономическая нестабильность.

"Мы будем добиваться верховенства права в международных отношениях", - отмечает министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Украины рассматривает возможность получить в Китая кредит на 7 млрд долларов для реализации инфраструктурных и других проектов.