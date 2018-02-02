Украина и Нидерланды усилят борьбу против российской пропаганды

В ходе двухсторонних переговоров было оговорено о начале сотрудничества на уровне правительств в сфере борьбы с влиянием российской пропаганды и агентуры в Украине и Европе. Нидерландский министр приветствовала подобную инициативу, а также пообещала сделать все возможное, чтобы в ближайшее время объединить усилия, направленные на противодействие киберпреступности и фейковых новостей.

Климкин также поблагодарил Оллонгрен за постоянную поддержку позиций и инициатив Украины на международном уровне и позитивную оценку антироссийских санкций.

Напомним, что Павел Климкин находится в Европе с рабочим туром в феврале. В понедельник он отправиться на встречу с с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Климкин провел рабочую встречу с главой МИДа Чехии.