21:38 02.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Нидерланды усилят борьбу против российской пропаганды

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня, второго февраля провел встречу с министром внутренних дел Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Об этом передает пресс-центр украинского МИД в Twitter.

Украина и Нидерланды усилят борьбу против российской пропаганды

В ходе двухсторонних переговоров было оговорено о начале сотрудничества на уровне правительств в сфере борьбы с влиянием российской пропаганды и агентуры в Украине и Европе. Нидерландский министр приветствовала подобную инициативу, а также пообещала сделать все возможное, чтобы в ближайшее время объединить усилия, направленные на противодействие киберпреступности и фейковых новостей.

Климкин также поблагодарил Оллонгрен за постоянную поддержку позиций и инициатив Украины на международном уровне и позитивную оценку антироссийских санкций. 

Напомним, что Павел Климкин находится в Европе с рабочим туром в феврале. В понедельник он отправиться на встречу с с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Климкин провел рабочую встречу с главой МИДа Чехии.

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