Совет Европы поможет Украине в вопросах нацменьшинств

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время встречи с делегацией Совета Европы договорились о поддержки обеспечения прав национальных меньшинств в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Во время переговоров особое внимание было уделено закону "Об образовании" и его языковой статье. Делегация Совета Европы отмечает важность помощи представителям некоторых национальных меньшинств в изучении государственного языка.
Кстати, в скором времени заработает проект "Укрепление защиты национальных меньшинств в Украине". Его внедрение является результатом совместной работы Европейского союза и Совета Европы.
В частности, в рамках проекта, все будущие инициативы должны быть обсуждены с представителями национальных меньшинств.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Министерство образования и науки Украины одобрило рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.