Совет Европы поможет Украине в вопросах нацменьшинств

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Во время переговоров особое внимание было уделено закону "Об образовании" и его языковой статье. Делегация Совета Европы отмечает важность помощи представителям некоторых национальных меньшинств в изучении государственного языка.

Кстати, в скором времени заработает проект "Укрепление защиты национальных меньшинств в Украине". Его внедрение является результатом совместной работы Европейского союза и Совета Европы.

В частности, в рамках проекта, все будущие инициативы должны быть обсуждены с представителями национальных меньшинств.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Министерство образования и науки Украины одобрило рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.