12:20 02.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100185598:nastya

Совет Европы поможет Украине в вопросах нацменьшинств

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время встречи с делегацией Совета Европы договорились о поддержки обеспечения прав национальных меньшинств в Украине.

Совет Европы поможет Украине в вопросах нацменьшинств

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Во время переговоров особое внимание было уделено закону "Об образовании" и его языковой статье. Делегация Совета Европы отмечает важность помощи представителям некоторых национальных меньшинств в изучении государственного языка.

Кстати, в скором времени заработает проект "Укрепление защиты национальных меньшинств в Украине". Его внедрение является результатом совместной работы Европейского союза и Совета Европы.

В частности, в рамках проекта, все будущие инициативы должны быть обсуждены с представителями национальных меньшинств.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Министерство образования и науки Украины одобрило рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года.

Поделиться
Читайте также:
 
Секретарь СНБО назвал сроки госиспытаний ракеты Ольха Столичная власть обещает до весны убрать с Андреевского спуска все киоски с сувенирами Столичная власть обещает до весны убрать с Андреевского спуска все киоски с сувенирами МИД рекомендовал украинцам не ездить в Ливию
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив