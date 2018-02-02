13:51 02.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Секретарь СНБО назвал сроки госиспытаний ракеты Ольха

Испытания украинского проекта по созданию реактивной системы залпового огня с корректируемым боеприпасом "Ольха" состоятся уже в следующем месяце, после чего начнется их серийное производство. 

Секретарь СНБО назвал сроки госиспытаний ракеты Ольха

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Согласно его словам, наша страна в марте текущего года ожидает государственные испытания. Позже, когда она будет взята на вооружение, будет начато серийное производство.

При этом Турчинов подчеркнул, что украинская "Ольха" уникальна, поскольку у нее намного лучшие параметры чем в российского аналога "Смерч".

"Уже есть запрос на нее из заграницы. Но в первую очередь мы должны обеспечить мощным оружием нашу армию", – подчеркнул он.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о принципах работы боевого ракетного комплекса "Ольха". По словам главы СНБО, испытание ракет завершает целый этап работы украинских инженеров и производственных мощностей. 

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