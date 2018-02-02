Порошенко подписал закон об аудиторской деятельности

Соответствующий документ определяет правовые принципы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине, регулирует отношения, которые возникают при ее осуществлении, и приводит нормы национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза.

Также законопроект предлагает создать Орган общественного надзора, который будет состоять из Совета надзора за аудиторской деятельностью и Инспекции по обеспечению качества. Вместе с тем повысятся требования к аудиторам, услугами которых будут пользоваться предприятия, которые вызывают общественный интерес.

Речь идет и еще об одном органе, который предлагается создать в соответствии с новым законом. Поэтому, он будет называться Аудиторская палата Украины.

"Согласно нормам Закона предлагается создать Аудиторскую палату Украины, как профессиональную самоуправляемую организацию, которая будет обеспечивать реализацию значительной части функций по регулированию профессиональной деятельности аудиторов", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год", который был принят парламентом восьмого декабря.