20:19 02.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин готовится к поездке в Париж

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин запланировал рабочую поездку во Францию на 4-5 февраля 2018 года. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Климкин готовится к поездке в Париж

Так, главной темой для переговоров между двумя государствами станет возможность возобновления нормандского формата по урегулированию ситуации на востоке Украины. Главные дебаты Климкин проведет с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Планируется обсудить вопрос поддержки инициатив Украины на международном уровне, в Европарламенте и Еврокомиссиях. Украинский министр также встретиться с главой французского МИДа, политологами и экономическими экспертами.

Климкин также даст большое интервью для французских СМИ и детально пообщается с журналистами по поводу процесса реформа с Украине.

В рамках визита запланировано провести церемониальное возложение цветов к месту захоронения Александра Шульгина, генерального секретаря межнациональных дел времен Украинкой Народной Республики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что правительство РФ в ближайшем будущем планирует только расширить свои позиции на Донбассе.

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