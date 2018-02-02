Климкин готовится к поездке в Париж

Так, главной темой для переговоров между двумя государствами станет возможность возобновления нормандского формата по урегулированию ситуации на востоке Украины. Главные дебаты Климкин проведет с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Планируется обсудить вопрос поддержки инициатив Украины на международном уровне, в Европарламенте и Еврокомиссиях. Украинский министр также встретиться с главой французского МИДа, политологами и экономическими экспертами.

Климкин также даст большое интервью для французских СМИ и детально пообщается с журналистами по поводу процесса реформа с Украине.

В рамках визита запланировано провести церемониальное возложение цветов к месту захоронения Александра Шульгина, генерального секретаря межнациональных дел времен Украинкой Народной Республики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что правительство РФ в ближайшем будущем планирует только расширить свои позиции на Донбассе.